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Спицына София

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1792

Муж: Спицын Ипатий Евфимович

Верхнее Чуево, Уваровский муниципальный район, Тамбовская область
Свидетель: Петр Ивлев
Рождение ребёнка
1798

Сын: Спицын Моисей Ипатьевич

Отец ребёнка: Спицын Ипатий Евфимович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Спицын Иван Ипатьевич

Отец ребёнка: Спицын Ипатий Евфимович

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Спицына Дарья Ипатьевна

Отец ребёнка: Спицын Ипатий Евфимович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Спицына Агафья Ипатьевна

Отец ребёнка: Спицын Ипатий Евфимович

Смерть
Неизвестно
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