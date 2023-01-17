Спицына София
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1792
Верхнее Чуево, Уваровский муниципальный район, Тамбовская область
Свидетель: Петр Ивлев
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Спицын Ипатий Евфимович
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Спицын Ипатий Евфимович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Спицына Дарья Ипатьевна
Отец ребёнка: Спицын Ипатий Евфимович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Спицына Агафья Ипатьевна
Отец ребёнка: Спицын Ипатий Евфимович
Смерть
Неизвестно