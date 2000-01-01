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Зайцев Александр Васильев

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Место рождения

Вологодская губ., Кадниковский у., Ильинская вол., д. Терешиха

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Зайцев Василий

Мать: Зайцева Васса Ельпифидорова

Вологодская губ., Кадниковский у., Ильинская вол., д. Терешиха
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Анна Иванова

Смерть
Неизвестно
Вологодская губ., Кадниковский у., Ильинская вол., д. Терешиха
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