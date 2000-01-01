Зайцев Александр Васильев
Место рожденияВологодская губ., Кадниковский у., Ильинская вол., д. Терешиха
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Зайцев Василий
Вологодская губ., Кадниковский у., Ильинская вол., д. Терешиха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Анна Иванова
Смерть
Неизвестно
Вологодская губ., Кадниковский у., Ильинская вол., д. Терешиха