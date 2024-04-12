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Матрена (Мотрена) Степанова

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

Около 1865 ст.

Дата смерти

20.09.1868 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1836 г.р.

Мать

Около 1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865 ст.

Отец: Степан Иванов

Мать: Марфа Алексеева

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Смерть
20.09.1868 ст.
Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Г-на Катенина, Деревни Здурьева крестьянина Степана Иванова дочь – Мотрена 20 (22) сентября 1868. 3 года, отъ простуды 56-25-218-25об-26
Похороны
22.09.1868 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
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