Матрена (Мотрена) Степанова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865 ст.
Дата смерти20.09.1868 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Около 1865 ст.
Отец: Степан Иванов
Мать: Марфа Алексеева
Смерть
20.09.1868 ст.
Г-на Катенина, Деревни Здурьева крестьянина Степана Иванова дочь – Мотрена 20 (22) сентября 1868. 3 года, отъ простуды 56-25-218-25об-26
Похороны
22.09.1868 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область