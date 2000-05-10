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Терновых Михаил Викторович
Терновых Михаил Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.05.2000
Пол
Мужской
Отец
Терновых Виктор Викторович
1969 г.р.
Мать
Демерчян Екатерина Владимировна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.2000
Отец:
Терновых Виктор Викторович
Мать:
Демерчян Екатерина Владимировна
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