Терновых Михаил Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терновых Михаил Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.2000

Отец: Терновых Виктор Викторович

Мать: Демерчян Екатерина Владимировна

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