Хрипунов (Петров) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрипунов (Петров) Мария Ивановна

Место рождения

Самарская губ., Бузулукский у., д.Пранкинская, Россия

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
жена крестьянина
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Бракосочетание
07.01.1908

Муж: Хрипунов Пётр Терентьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1908
Рождение ребёнка
26.08.1908

Дочь: Хрипунов (Неизвестно) Таисия Петровна

Отец ребёнка: Хрипунов Пётр Терентьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1908
Смерть
Неизвестно

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