Сафиуллин Фидан Альфритович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСафиуллин Фидан Альфритович

Сафиуллин Фидан Альфритович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1985

Отец: Сафиуллин Альфрит Сагитович

Мать: Шайбакова Равиля Шамсиевна

Рождение ребёнка
26.08.2008

Сын: Сафиуллин Радмир Фиданович

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
06.01.2011

Сын: Сафиуллин Даниил Фиданович

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
2019

Сын: Сафиуллин Давид Фиданович

Мать ребёнка: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close