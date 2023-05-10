Сафиуллин Фидан Альфритович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1985
Рождение ребёнка
26.08.2008
Сын: Сафиуллин Радмир Фиданович
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
06.01.2011
Сын: Сафиуллин Даниил Фиданович
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
2019
Сын: Сафиуллин Давид Фиданович
Мать ребёнка: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна