Ивлиев Юрий Николай Николаевич 20.07.1990 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ивлиев Юрий Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1984 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.06.2013

Жена: Саркисян Олеся Сергеевна

р.п.сараи Рязанская область
Рождение ребёнка
27.09.2013

Дочь: Ивлиева Валерия Юрьевна

Мать ребёнка: Саркисян Олеся Сергеевна

Рождение ребёнка
17.01.2023

Сын: Ивлиев Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Саркисян Олеся Сергеевна

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