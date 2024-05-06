Ивлиев Юрий Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.06.2013
Жена: Саркисян Олеся Сергеевна
р.п.сараи Рязанская область
Рождение ребёнка
27.09.2013
Дочь: Ивлиева Валерия Юрьевна
Мать ребёнка: Саркисян Олеся Сергеевна
Рождение ребёнка
17.01.2023
Мать ребёнка: Саркисян Олеся Сергеевна