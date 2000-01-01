Филимонова (Пономарева) Александра Ивановна
Место рожденияТайлаково Новосиб обл ССР
Дата рождения24.06.1926
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1926
Тайлаково Новосиб обл ССР
Бракосочетание
12.02.1952
Алматы Алмаатинская область, Казахстан
Рождение ребёнка
17.02.1954
Дочь: Филимонова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Филимонов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
12.08.1956
Сын: Филимонов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Филимонов Иван Михайлович
Алматы КазахССР
Образование
Неизвестно
техникум
незаконченное среднее