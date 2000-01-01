Филимонова (Пономарева) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова (Пономарева) Александра Ивановна

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Место рождения

Тайлаково Новосиб обл ССР

Дата рождения

24.06.1926

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1926

Отец: Пономарев Иван Тимофеевич

Мать: Пономарева Мария Лукьяновна

Тайлаково Новосиб обл ССР
Бракосочетание
12.02.1952

Муж: Филимонов Иван Михайлович

Алматы Алмаатинская область, Казахстан
Рождение ребёнка
17.02.1954

Дочь: Филимонова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Филимонов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
12.08.1956

Сын: Филимонов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Филимонов Иван Михайлович

Алматы КазахССР
Образование
Неизвестно
техникум
незаконченное среднее
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