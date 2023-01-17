(Глушенкова) Прасковья Степанова
Место рождения
Дата рождения28.10.1837
Дата смерти21.08.1838
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1837
Крещение
29.10.1837
воспреемники: Онагожь Села уделной кресьянинъ Тимофѣй Гаврилинъ Придановъ; Воспреемница Онагожь села После умершаго уделнаго кресьянина Гаврила Дмитрива Приданова дочь девица Матрена Гаврилина | Казан... Показать все
Смерть
21.08.1838
Причина смерти: от горячки | от горячки
Похороны
?.08.1838
на отведенном кладбище при Казанской церкви