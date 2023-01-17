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(Глушенкова) Прасковья Степанова

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.10.1837

Дата смерти

21.08.1838

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1837

Отец: Глушенков Степан Симиенов

Мать: Глушенкова Соломанида (Соломея) Гаврилова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
29.10.1837
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онагожь Села уделной кресьянинъ Тимофѣй Гаврилинъ Придановъ; Воспреемница Онагожь села После умершаго уделнаго кресьянина Гаврила Дмитрива Приданова дочь девица Матрена Гаврилина | Казан... Показать все
Смерть
21.08.1838
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от горячки | от горячки
Похороны
?.08.1838
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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