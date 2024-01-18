Тестов Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тестов Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тестов Сергей Николаевич

Мать: Анисимова Раиса Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тестова Виктория Александровна

Мать ребёнка: Тестова Елена Валерьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тестова Арина Александровна

Мать ребёнка: Тестова Елена Валерьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тестова Елена Валерьевна

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