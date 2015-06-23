Луговой Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1937
Дочь: Назарова Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Луговая Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луговой Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Луговая Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луговая Нина Ивановна
Смерть
Неизвестно