Фельдшеров Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.?.1935
Дата смерти02.?.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.?.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.?.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фельдшерова (Рогова) Валентина
Рождение ребёнка
12.?.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фельдшерова (Рогова) Валентина
Смерть
02.?.2014