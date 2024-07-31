Фельдшеров Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фельдшеров Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.?.1935

Дата смерти

02.?.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.?.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фельдшерова (Рогова) Валентина

Рождение ребёнка
03.?.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фельдшерова (Рогова) Валентина

Рождение ребёнка
12.?.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фельдшерова (Рогова) Валентина

Смерть
02.?.2014

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