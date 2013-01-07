Шаронов Александр Степанович
Место рождения
Дата рождения04.12.1926
Дата смерти07.01.2013
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1926
Отец: Шаронов Степан
Мать: Шаронова Александра
Рождение ребёнка
24.06.1956
Сын: Шаронов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Шаронова Римма Фёдоровна
Бракосочетание
Около 1956
Жена: Шаронова Римма Фёдоровна
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
08.07.1961
Дочь: Шаронова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Шаронова Римма Фёдоровна
Смерть
07.01.2013