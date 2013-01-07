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Шаронов Александр Степанович

Место рождения

Елантово, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.12.1926

Дата смерти

07.01.2013

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1926

Отец: Шаронов Степан

Мать: Шаронова Александра

Елантово, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.06.1956

Сын: Шаронов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Шаронова Римма Фёдоровна

Бракосочетание
Около 1956

Жена: Шаронова Римма Фёдоровна

Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
08.07.1961

Дочь: Шаронова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Шаронова Римма Фёдоровна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
07.01.2013
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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