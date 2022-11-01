Цурикова (Балмочных) Лариса Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цурикова (Балмочных) Лариса Вячеславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1952 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1972

Отец: не указан

Мать: Балмочных Нина Александровна

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