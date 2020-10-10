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Анишина Милана Ивановна
Анишина Милана Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.10.2020
Пол
Женский
Отец
Анишин Иван Александрович
1990 г.р.
Мать
Анишина Антонина Анатольевна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.2020
Отец:
Анишин Иван Александрович
Мать:
Анишина Антонина Анатольевна
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