Zimmerhaklova (Děutschová) Františka
Место рожденияSlany
Дата рождения1850
Дата смерти10.10.1915
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Děutsche Josef
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.04.1878
Сын: Zimmerhakl Aloysius (Алойс)
Отец ребёнка: Zimmerhakl Josef Benedict
Рождение ребёнка
1880
Сын: Zimmerhakl Bedrich
Отец ребёнка: Zimmerhakl Josef Benedict
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Шендера (Zimmerhaklova) Anna (Анна)
Отец ребёнка: Zimmerhakl Josef Benedict
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Zimmerhaklova) Olga
Отец ребёнка: Zimmerhakl Josef Benedict
Смерть
10.10.1915