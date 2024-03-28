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Zimmerhaklova (Děutschová) Františka

Место рождения

Slany

Дата рождения

1850

Дата смерти

10.10.1915

Пол

Женский

Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Děutsche Josef

Мать: Děutschová (Kolářové) Márie

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Zimmerhakl Josef Benedict

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.04.1878

Сын: Zimmerhakl Aloysius (Алойс)

Отец ребёнка: Zimmerhakl Josef Benedict

Рождение ребёнка
1880

Сын: Zimmerhakl Bedrich

Отец ребёнка: Zimmerhakl Josef Benedict

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Шендера (Zimmerhaklova) Anna (Анна)

Отец ребёнка: Zimmerhakl Josef Benedict

Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Zimmerhaklova) Olga

Отец ребёнка: Zimmerhakl Josef Benedict

Смерть
10.10.1915

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