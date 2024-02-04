Бурдастых Варвара Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Сын: Бурдастых Андрей Гаврилович
Отец ребёнка: Бурдастых Гавриил Абрамович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Бурдастых Никанор Гаврилович
Отец ребёнка: Бурдастых Гавриил Абрамович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Бурдастых (Бурдастых) Ольга Гавриловна
Отец ребёнка: Бурдастых Гавриил Абрамович
Смерть
Неизвестно