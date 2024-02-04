Бурдастых Варвара Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурдастых Варвара Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурдастых Гавриил Абрамович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Бурдастых Андрей Гаврилович

Отец ребёнка: Бурдастых Гавриил Абрамович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Бурдастых Никанор Гаврилович

Отец ребёнка: Бурдастых Гавриил Абрамович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Бурдастых (Бурдастых) Ольга Гавриловна

Отец ребёнка: Бурдастых Гавриил Абрамович

Смерть
Неизвестно

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