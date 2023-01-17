Дейч Арнольд Генрихович
Место рожденияг. Вена, Австрия
Дата рождения1904
Дата смерти07.11.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Вена, Австрия
Место жительства
С 1904
г. Вена, Австрия
Место жительства
С 1932
Место жительства
С 1933
г. Париж, Франция
Место жительства
С 1934
г. Лондон, Англия
Место жительства
С 1937
Смерть
07.11.1942
Норвежское море