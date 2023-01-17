Дейч Арнольд Генрихович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дейч Арнольд Генрихович

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Место рождения

г. Вена, Австрия

Дата рождения

1904

Дата смерти

07.11.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Вена, Австрия
Место жительства
С 1904
г. Вена, Австрия
Место жительства
С 1932
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1933
г. Париж, Франция
Место жительства
С 1934
г. Лондон, Англия
Место жительства
С 1937
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.11.1942
Норвежское море
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