Рыболовлева (Пюнненен) Сайма Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1934
Дата смерти16.11.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1960
Дочь: Рыболовлева Татьяна Олеговна
Отец ребёнка: Рыболовлев Олег Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.11.2006
Похоронена: Петрозаводск, Сулажгорское кладбище