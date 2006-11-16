Рыболовлева (Пюнненен) Сайма Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыболовлева (Пюнненен) Сайма Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1934

Дата смерти

16.11.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1960

Дочь: Рыболовлева Татьяна Олеговна

Отец ребёнка: Рыболовлев Олег Владимирович

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыболовлев Олег Владимирович

Смерть
16.11.2006
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Похоронена: Петрозаводск, Сулажгорское кладбище
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