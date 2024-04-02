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Нужный Наум Михайловч

Место рождения

Радьковка, Купянский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

1776 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.

Отец: Нужный Михаил Иванович

Мать: Нужная Фекла Даниловна

Радьковка, Купянский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1797 ст.

Сын: Нужный Кузьма Наумович

Мать ребёнка: Нужная Евдокия

Радьковка, Купянский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1818

Сын: Нужный Кирилл Наумович

Мать ребёнка: Нужная Евдокия

Нужнивка, Купянский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1823 ст.

Сын: Нужный Афанасий Наумович

Мать ребёнка: Нужная Евдокия

Нужнивка, Купянский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1825 ст.

Сын: Нужный Иван Наумович

Мать ребёнка: Нужная Евдокия

Нужнивка, Купянский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Нужная Акилина Наумовна

Мать ребёнка: Нужная Евдокия

Нужнивка, Купянский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нужная Евдокия

Радьковка, Купянский уезд, Харьковская губерния
Смерть
Неизвестно
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