Нужный Наум Михайловч
Место рождения
Дата рождения1776 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.
Отец: Нужный Михаил Иванович
Мать: Нужная Фекла Даниловна
Рождение ребёнка
1797 ст.
Мать ребёнка: Нужная Евдокия
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Нужная Евдокия
Рождение ребёнка
1823 ст.
Мать ребёнка: Нужная Евдокия
Рождение ребёнка
1825 ст.
Сын: Нужный Иван Наумович
Мать ребёнка: Нужная Евдокия
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Нужная Акилина Наумовна
Мать ребёнка: Нужная Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нужная Евдокия
Смерть
Неизвестно