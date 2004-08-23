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Корсак Ксения Дмитриевна
Корсак Ксения Дмитриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.08.2004
Пол
Женский
Отец
Корсак Дмитрий Михайлович
1973 г.р.
Мать
Корсак (Завражнова) Мария Геннадьевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.2004
Отец:
Корсак Дмитрий Михайлович
Мать:
Корсак Мария Геннадьевна
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