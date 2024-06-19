Писаревская (Сальникова) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Писаревский Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Писаревская Милана Дмитриевна
Отец ребёнка: Писаревский Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Писаревская Валерия Дмитриевна
Отец ребёнка: Писаревский Дмитрий