Писаревская (Сальникова) Анастасия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Писаревская (Сальникова) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Ефремова (Баксарова) Валентина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Писаревский Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Писаревская Милана Дмитриевна

Отец ребёнка: Писаревский Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Писаревская Валерия Дмитриевна

Отец ребёнка: Писаревский Дмитрий

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