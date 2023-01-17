Белова Авдотья Казьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Белова Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Белов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Белова Акулина Иванова
Отец ребёнка: Белов Иван Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно