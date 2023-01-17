Пестов Иван Назарович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти05.11.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Пестов Назар Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
24.02.1924
Кирово-Чепецкий районный ЗАГС Кировской обл
Рождение ребёнка
18.11.1927
Дочь: Степанова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Пестова Александра Васильевна
Призыв на военную службу
04.09.1941
Воинское звание: красноармеец/рядовой https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie58028240/
Смерть
05.11.1941
Захоронен в брат, мог. у д. Покотня Карийского с/с Одинцовского р-на Московской обл.