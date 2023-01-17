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Пестов Иван Назарович

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Место рождения

Канахины, город Киров, Кировская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

05.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Пестов Назар Федорович

Мать: не указана

Канахины, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
24.02.1924

Жена: Пестова Александра Васильевна

Кирово-Чепецкий районный ЗАГС Кировской обл
Рождение ребёнка
18.11.1927

Дочь: Степанова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Пестова Александра Васильевна

Канахины, город Киров, Кировская область
Призыв на военную службу
04.09.1941
Воинское звание: красноармеец/рядовой https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie58028240/
Смерть
05.11.1941
Захоронен в брат, мог. у д. Покотня Карийского с/с Одинцовского р-на Московской обл.
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