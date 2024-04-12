Иванов Филипп Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Филипп Павлович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Иванов Павел Васильевич

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Иванов Сергей Филиппович

Мать ребёнка: Иванова Анна Кириановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Иванов Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Иванова Анна Кириановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Иванов Онуфрий Филиппович

Мать ребёнка: Иванова Анна Кириановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Анна Кириановна

Смерть
После 1850
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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