Иванов Филипп Павлович
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Иванов Павел Васильевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Иванова Анна Кириановна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Иванова Анна Кириановна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Иванов Онуфрий Филиппович
Мать ребёнка: Иванова Анна Кириановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Анна Кириановна
Смерть
После 1850