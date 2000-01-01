Телегина (Соловьева) Наталья (Таисия) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телегина (Соловьева) Наталья (Таисия) Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телегин Иван Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телегин Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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