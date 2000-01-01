Телегина (Соловьева) Наталья (Таисия) Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Телегин Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно