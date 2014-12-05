Кузнецов Эдуард
Место рождения
Дата рождения12.04.1964
Дата смерти05.12.2014
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1964
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.03.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Кожаны, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.03.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ивдель, Ивдельский, Свердловская область
Смерть
05.12.2014