Кузнецов Эдуард — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Эдуард

Кузнецов Эдуард

Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

12.04.1964

Дата смерти

05.12.2014

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1964

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.03.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кожаны, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.03.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ивдель, Ивдельский, Свердловская область
Смерть
05.12.2014
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.