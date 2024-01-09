Синклитикия Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.08.1890 ст.
Сын: Пазюк Иван Миронов
Отец ребёнка: Пазюк Мирон Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пазюк Мирон Иванов
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно