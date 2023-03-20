Давыдова (Петрова) Ксения Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Рождение ребёнка
22.12.1898
Дочь: Евгения Фроловна
Отец ребёнка: Давыдов Флор Тихонович
Бракосочетание
17.01.1899
Рождение ребёнка
1903
Сын: Давыдов Александр Фролович
Отец ребёнка: Давыдов Флор Тихонович
Рождение ребёнка
09.07.1919
Отец ребёнка: Давыдов Флор Тихонович
Рождение ребёнка
15.08.1922
Дочь: Васса Фроловна
Отец ребёнка: Давыдов Флор Тихонович
Смерть
Неизвестно