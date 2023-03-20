Давыдова (Петрова) Ксения Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Петрова) Ксения Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Петров Иосиф (Осип) Григорьевич

Мать: Петрова Гликерия Степановна

Рождение ребёнка
22.12.1898

Дочь: Евгения Фроловна

Отец ребёнка: Давыдов Флор Тихонович

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
17.01.1899

Муж: Давыдов Флор Тихонович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Давыдов Александр Фролович

Отец ребёнка: Давыдов Флор Тихонович

Рождение ребёнка
09.07.1919

Сын: Давыдов Антон Фролович

Отец ребёнка: Давыдов Флор Тихонович

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
15.08.1922

Дочь: Васса Фроловна

Отец ребёнка: Давыдов Флор Тихонович

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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