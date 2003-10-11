Морозова Мария Герасимовна
Место рождения
Дата рождения06.08.1912
Дата смерти11.10.2003
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1912
Отец: Морозов Герасим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Николай Александорович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Николай Александорович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
09.01.1932
Сын: Кузнецов Владимир Александорович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
22.11.1936
Сын: Кузнецов Виктор Александорович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
08.08.1946
Дочь: Цапина (Кузнецова) Надежда Александровна
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
24.01.1950
Сын: Кузнецов Михаил Александорович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Тимофеевич
Смерть
11.10.2003