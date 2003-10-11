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Морозова Мария Герасимовна

Место рождения

Мясное, Ступино, Московская область

Дата рождения

06.08.1912

Дата смерти

11.10.2003

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1912

Отец: Морозов Герасим

Мать: не указана

Мясное, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Николай Александорович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Тимофеевич

Петрищево, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Николай Александорович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Тимофеевич

Петрищево, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
09.01.1932

Сын: Кузнецов Владимир Александорович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Тимофеевич

Петрищево, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
22.11.1936

Сын: Кузнецов Виктор Александорович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Тимофеевич

Петрищево, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
08.08.1946

Дочь: Цапина (Кузнецова) Надежда Александровна

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Тимофеевич

Петрищево, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
24.01.1950

Сын: Кузнецов Михаил Александорович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Тимофеевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.10.2003
Москва, город федерального значения Москва

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