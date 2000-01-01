Григорьева (Тендер) Светлана Леонардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Тендер) Светлана Леонардовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Тендер Леонард (Леонид)

Мать: Тендер Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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