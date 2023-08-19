Сабиров (Сабирова (Айнуллина)) Бабихасана Ариповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1927
Дата смерти23.11.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1948
Отец ребёнка: Сабиров Халим Каримович
Рождение ребёнка
01.01.1950
Отец ребёнка: Сабиров Халим Каримович
Рождение ребёнка
03.02.1952
Отец ребёнка: Сабиров Халим Каримович
Рождение ребёнка
22.04.1954
Отец ребёнка: Сабиров Халим Каримович
Рождение ребёнка
12.11.1955
Дочь: Давлетшин (Давлетшина (Сабирова)) Фарзана Халимовна
Отец ребёнка: Сабиров Халим Каримович
Рождение ребёнка
25.06.1958
Отец ребёнка: Сабиров Халим Каримович
Рождение ребёнка
02.04.1961
Отец ребёнка: Сабиров Халим Каримович
Смерть
23.11.1992