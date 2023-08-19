Сабиров (Сабирова (Айнуллина)) Бабихасана Ариповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабиров (Сабирова (Айнуллина)) Бабихасана Ариповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1927

Дата смерти

23.11.1992

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1948

Сын: Сабиров Камиль Халимович

Отец ребёнка: Сабиров Халим Каримович

Рождение ребёнка
01.01.1950

Сын: Сабиров Наиль Халимович

Отец ребёнка: Сабиров Халим Каримович

Рождение ребёнка
03.02.1952

Сын: Сабиров Мирхат Халимович

Отец ребёнка: Сабиров Халим Каримович

Рождение ребёнка
22.04.1954

Сын: Сабиров Асхат Халимович

Отец ребёнка: Сабиров Халим Каримович

Рождение ребёнка
12.11.1955

Дочь: Давлетшин (Давлетшина (Сабирова)) Фарзана Халимовна

Отец ребёнка: Сабиров Халим Каримович

Рождение ребёнка
25.06.1958

Сын: Сабиров Ахат Халимович

Отец ребёнка: Сабиров Халим Каримович

Рождение ребёнка
02.04.1961

Сын: Сабиров Азат Халимович

Отец ребёнка: Сабиров Халим Каримович

Смерть
23.11.1992

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