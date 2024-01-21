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Смородинов Алексей Филиппович

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Место рождения

Россия Республика, Чувашия, д. Кильдишево

Дата рождения

23.09.1976

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

1954 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1976

Отец: Смородинов Филипп Иванович

Мать: Смородинова (Степанова) Валентина Ясоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.11.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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