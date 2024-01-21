Смородинов Алексей Филиппович
Место рожденияРоссия Республика, Чувашия, д. Кильдишево
Дата рождения23.09.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1976
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.11.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности