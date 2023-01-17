Коновалова (Коновалова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоновалова (Коновалова) Анна

Коновалова (Коновалова) Анна

avatar

Место рождения

Калмыцкие Мысы, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Коновалов Иван

Мать: Коновалова Марфа

Калмыцкие Мысы, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хлобастин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хлобастин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлобастин Михаил

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close