Коновалова (Коновалова) Анна
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Коновалов Иван
Мать: Коновалова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хлобастин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хлобастин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хлобастин Михаил
Смерть
Неизвестно