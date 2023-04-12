(Сазонова) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сазонова) Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1915 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1941

Отец: Созонов ?

Мать: Созонова Вера

Смерть
Неизвестно
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