Ульянова (Ульянова) Акулина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянова (Ульянова) Акулина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульянов Петр

Рождение ребёнка
1896

Сын: Ульянов Федор Петрович

Отец ребёнка: Ульянов Петр

Рождение ребёнка
17.08.1902

Дочь: Лизунова (Ульянова) Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Ульянов Петр

Рождение ребёнка
21.01.1904

Сын: Ульянов Иван Петрович

Отец ребёнка: Ульянов Петр

Рождение ребёнка
10.02.1909

Сын: Ульянов Василий Петрович

Отец ребёнка: Ульянов Петр

Рождение ребёнка
23.02.1913

Сын: Ульянов Александр Петрович

Отец ребёнка: Ульянов Петр

Смерть
1963

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