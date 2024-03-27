Ульянова (Ульянова) Акулина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ульянов Петр
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Ульянов Петр
Рождение ребёнка
17.08.1902
Дочь: Лизунова (Ульянова) Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Ульянов Петр
Рождение ребёнка
21.01.1904
Отец ребёнка: Ульянов Петр
Рождение ребёнка
10.02.1909
Отец ребёнка: Ульянов Петр
Рождение ребёнка
23.02.1913
Сын: Ульянов Александр Петрович
Отец ребёнка: Ульянов Петр
Смерть
1963