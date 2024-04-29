Каганов Неух Лейбович (Наум Львович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Каганов Лев
Мать: Каганова Анна Наумовна
Бракосочетание
Неизвестно
г. Москва, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
07.01.1922
Сын: Каганов Лев Наумович
Мать ребёнка: Каганова (Вульф) Шейна Евелевна (Софья Семеновна)
г. Климовичи, Климовичский уезд, Гомельская губерния, РСФСР
Развод
05.03.1928
Рождение ребёнка
10.08.1930
Смерть
1966
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Востряковское кладбище, квадрат 41, ряд 3, ограда/участок 319