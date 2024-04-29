Каганов Неух Лейбович (Наум Львович) 1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Каганов Неух Лейбович (Наум Львович)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Каганов Лев

Мать: Каганова Анна Наумовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каганова (Вульф) Шейна Евелевна (Софья Семеновна)

г. Москва, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
07.01.1922

Сын: Каганов Лев Наумович

Мать ребёнка: Каганова (Вульф) Шейна Евелевна (Софья Семеновна)

г. Климовичи, Климовичский уезд, Гомельская губерния, РСФСР
Развод
05.03.1928

Жена: Каганова (Вульф) Шейна Евелевна (Софья Семеновна)

Рождение ребёнка
10.08.1930

Дочь: Таубкина (Каганова) Эмилия Наумовна

Мать ребёнка: Каганова (Вульф) Шейна Евелевна (Софья Семеновна)

Смерть
1966
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Востряковское кладбище, квадрат 41, ряд 3, ограда/участок 319

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