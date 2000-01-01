Корнатовская (Савицкая) Параскева Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнатовская (Савицкая) Параскева Игнатьевна

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Место рождения

по нашим расчетам 1850

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Савицкий Игнат

Мать: Савицкая Елена Иосифова

по нашим расчетам 1850
Бракосочетание
1868

Муж: Корнатовский Степан Михайлович

Лосинка, Польша
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Корнатовский Степан Михайлович

Рождение ребёнка
1877

Сын: Корнатовский Иосиф Степанович

Отец ребёнка: Корнатовский Степан Михайлович

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Евгения Степановна

Отец ребёнка: Корнатовский Степан Михайлович

Рождение ребёнка
17.08.1883

Дочь: Елена Степановна

Отец ребёнка: Корнатовский Степан Михайлович

Брестский уезд, Верховичи
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Александра Степановна

Отец ребёнка: Корнатовский Степан Михайлович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Корнатовский Степан Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София Степановна

Отец ребёнка: Корнатовский Степан Михайлович

1869
Смерть
Неизвестно
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