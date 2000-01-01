Корнатовская (Савицкая) Параскева Игнатьевна
Место рожденияпо нашим расчетам 1850
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Савицкий Игнат
Мать: Савицкая Елена Иосифова
по нашим расчетам 1850
Бракосочетание
1868
Лосинка, Польша
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Корнатовский Степан Михайлович
Рождение ребёнка
1877
Сын: Корнатовский Иосиф Степанович
Отец ребёнка: Корнатовский Степан Михайлович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Евгения Степановна
Отец ребёнка: Корнатовский Степан Михайлович
Рождение ребёнка
17.08.1883
Дочь: Елена Степановна
Отец ребёнка: Корнатовский Степан Михайлович
Брестский уезд, Верховичи
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Александра Степановна
Отец ребёнка: Корнатовский Степан Михайлович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Корнатовский Степан Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: София Степановна
Отец ребёнка: Корнатовский Степан Михайлович
1869
Смерть
Неизвестно