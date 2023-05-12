Бобылева (Захарова) Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1915
Дата смерти09.09.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.06.1936
Сын: Бобылев Лев Иванович
Отец ребёнка: Бобылев Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
09.08.1941
Дочь: Буланова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Бобылев Иван Георгиевич
Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
09.09.1991