Бобылева (Захарова) Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобылева (Захарова) Александра Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1915

Дата смерти

09.09.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1936

Сын: Бобылев Лев Иванович

Отец ребёнка: Бобылев Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
09.08.1941

Дочь: Буланова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Бобылев Иван Георгиевич

Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
09.09.1991
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