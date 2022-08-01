Бильдинова Раиса Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бильдинов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Бильдинов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бильдинов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Бильдинов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бильдинов Александр Иванович
Отец ребёнка: Бильдинов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно