Бильдинова Раиса Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бильдинова Раиса Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бурлаков Семен Васильевич

Мать: Бурлакова Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бильдинов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Бильдинов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бильдинов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Бильдинов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бильдинов Александр Иванович

Отец ребёнка: Бильдинов Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бильдинов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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