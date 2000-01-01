Мартынов Василий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1900
Дата смерти13.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1900
Отец: Мартынов Егор
Мать: Мартынова Матрона
Рождение ребёнка
01.01.1930
Сын: Мартынов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Мартынова Анна Семеновна
Смерть
13.12.1941
Погиб в плену Взят в плен г. Ельня, Смоленская область Захоронен в г. Нинбург, Германия