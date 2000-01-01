Мартынов Василий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынов Василий Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1900

Дата смерти

13.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1900

Отец: Мартынов Егор

Мать: Мартынова Матрона

Рождение ребёнка
01.01.1930

Сын: Мартынов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Мартынова Анна Семеновна

Смерть
13.12.1941
Погиб в плену Взят в плен г. Ельня, Смоленская область Захоронен в г. Нинбург, Германия
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