Von Röpenack Hermann — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Von Röpenack Hermann

Место рождения

Olai / Livlland / Baltikum

Дата рождения

18.05.1857

Дата смерти

21.05.1916

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1864 г.р.

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Olai / Livlland / Baltikum
Бракосочетание
02.05.1889

Жена: Von Röpenack Helene Sophie

Riga
Рождение ребёнка
29.05.1899

Дочь: Lehmann Elisabeth

Мать ребёнка: Von Röpenack Helene Sophie

Stalgen / Kurland
Работа или профессия
Неизвестно
Rittergutsbesitzer in Stalgen
Landwirt
Смерть
21.05.1916
Moskau
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