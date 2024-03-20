Von Röpenack Hermann
Место рожденияOlai / Livlland / Baltikum
Дата рождения18.05.1857
Дата смерти21.05.1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.05.1889
Riga
Рождение ребёнка
29.05.1899
Дочь: Lehmann Elisabeth
Мать ребёнка: Von Röpenack Helene Sophie
Stalgen / Kurland
Работа или профессия
Неизвестно
Rittergutsbesitzer in Stalgen
Landwirt
Смерть
21.05.1916
Moskau