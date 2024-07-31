Мишенина Прасковья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1923
Дочь: Погожева (Мишенина) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Мишенин Иван Георгиевич
Смерть
1933
Малая Джалга, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край