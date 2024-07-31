Мишенина Прасковья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишенина Прасковья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишенин Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
15.01.1923

Дочь: Погожева (Мишенина) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Мишенин Иван Георгиевич

Смерть
1933
Малая Джалга, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край

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