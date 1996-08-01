Лопатина (Федотова) Валентина Николаевна
Место рождения
Дата рождения22.02.1921
Дата смерти01.08.1996
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1921
Рождение ребёнка
24.11.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лопатин Алексей Иванович
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
09.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лопатин Алексей Иванович
Смерть
01.08.1996