Лопатина (Федотова) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатина (Федотова) Валентина Николаевна

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Место рождения

Орудьево, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

22.02.1921

Дата смерти

01.08.1996

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1921

Отец: Еремеев Николай Романович

Мать: Федотова Ульяна Семёновна

Орудьево, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
24.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лопатин Алексей Иванович

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
09.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лопатин Алексей Иванович

Смерть
01.08.1996
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