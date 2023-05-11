Мартынович Малания
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукьянчик Наум
Рождение ребёнка
1818
Сын: Лукьянчик (Мартынович) Иван Наумович
Отец ребёнка: Лукьянчик Наум
Рождение ребёнка
1821
Сын: Лукьянчик Прокоп Наумович
Отец ребёнка: Лукьянчик Наум
Рождение ребёнка
1825
Сын: Лукьянчик Николай Наумович
Отец ребёнка: Лукьянчик Наум
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Мартынович) Арина Денисовна
Отец ребёнка: Мартынович Денис Кузьмич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Мартынович Николай Денисович
Отец ребёнка: Мартынович Денис Кузьмич
Место жительства
1834
дом №13
Место жительства
1850
дом №12
Смерть
До 1858