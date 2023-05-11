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Мартынович Малания

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянчик Наум

Рождение ребёнка
1818

Сын: Лукьянчик (Мартынович) Иван Наумович

Отец ребёнка: Лукьянчик Наум

Рождение ребёнка
1821

Сын: Лукьянчик Прокоп Наумович

Отец ребёнка: Лукьянчик Наум

Рождение ребёнка
1825

Сын: Лукьянчик Николай Наумович

Отец ребёнка: Лукьянчик Наум

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Мартынович) Арина Денисовна

Отец ребёнка: Мартынович Денис Кузьмич

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Мартынович Николай Денисович

Отец ребёнка: Мартынович Денис Кузьмич

Черноградь, Червенский район, Минская область
Место жительства
1834
Черноградь, Червенский район, Минская область
дом №13
Место жительства
1850
Черноградь, Червенский район, Минская область
дом №12
Смерть
До 1858

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