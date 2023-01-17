Попова (Васильева) Зоя Петровна
Место рождения
Дата рождения19.01.1937
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1937
Рождение ребёнка
07.05.1958
Сын: Пономарев Анатолий Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.09.1964
Сын: Пономарев Александр Иванович
Отец ребёнка: Пономарев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
25.11.1971
Дочь: Мар Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Кириленко Борис Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Борис Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно