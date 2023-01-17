Попова (Васильева) Зоя Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Васильева) Зоя Петровна

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Место рождения

Коньково, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

19.01.1937

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1937

Отец: Васильев Петр Васильевич

Мать: Васильева Елизавета Яковлевна

Коньково, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
07.05.1958

Сын: Пономарев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.09.1964

Сын: Пономарев Александр Иванович

Отец ребёнка: Пономарев Иван Васильевич

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
25.11.1971

Дочь: Мар Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Кириленко Борис Александрович

Пушкин, Царскосельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Борис Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириленко Борис Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Иван Васильевич

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