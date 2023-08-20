Габдулхалик Габдуллин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Фатима Альмухаметова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Бибирукия Габдулхаликова
Мать ребёнка: Фатима Альмухаметова
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Мавгиза Абдулхаликова
Мать ребёнка: Разия Магазова
Умбетово, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Шамсимагариф Габдулхаликов
Мать ребёнка: Разия Магазова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Магируя Габдулхаликова
Мать ребёнка: Разия Магазова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Магинура Габдулхаликова
Мать ребёнка: Разия Магазова
Рождение ребёнка
Около 1857
Мать ребёнка: Разия Магазова
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Габдулгаллям Габдулхаликов
Мать ребёнка: Фатима Альмухаметова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фатима Альмухаметова
Смерть
Неизвестно