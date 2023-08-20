Габдулхалик Габдуллин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдулхалик Габдуллин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Шамсислам Габдулхаликов

Мать ребёнка: Фатима Альмухаметова

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Бибирукия Габдулхаликова

Мать ребёнка: Фатима Альмухаметова

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Мавгиза Абдулхаликова

Мать ребёнка: Разия Магазова

Умбетово, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Шамсимагариф Габдулхаликов

Мать ребёнка: Разия Магазова

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Магируя Габдулхаликова

Мать ребёнка: Разия Магазова

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Магинура Габдулхаликова

Мать ребёнка: Разия Магазова

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Гатаулла Габдулхаликов

Мать ребёнка: Разия Магазова

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Габдулгаллям Габдулхаликов

Мать ребёнка: Фатима Альмухаметова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фатима Альмухаметова

Смерть
Неизвестно
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