Миронов Александр
Место рожденияРоссия
Дата рождения18.01.1923
Дата смерти18.01.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1923
Отец: Миронов Сергей
Мать: Миронов Мария
Россия
Рождение ребёнка
07.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Миронов Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Миронов Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миронов Екатерина
Россия
Смерть
18.01.1997
Россия
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Кирпильская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край