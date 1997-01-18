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Миронов Александр

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Место рождения

Россия

Дата рождения

18.01.1923

Дата смерти

18.01.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1923

Отец: Миронов Сергей

Мать: Миронов Мария

Россия
Рождение ребёнка
07.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миронов Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миронов Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронов Екатерина

Россия
Смерть
18.01.1997
Россия
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Кирпильская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
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