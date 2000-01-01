Андреева (Фирсюк) Наталья Васильевна
Место рожденияПос. Белое Луганской области
Дата рождения21.09.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Пос. Белое Луганской области
Рождение ребёнка
13.10.1972
Отец ребёнка: Андреев Алексей Александрович
Г. Чехов Московской области
Работа или профессия
Неизвестно
Профессия - библиотекарь
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Профессия: библиотекарь