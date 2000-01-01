Андреева (Фирсюк) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Фирсюк) Наталья Васильевна

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Место рождения

Пос. Белое Луганской области

Дата рождения

21.09.1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1949 г.р.

Дети

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Пос. Белое Луганской области
Рождение ребёнка
13.10.1972

Сын: Андреев Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Андреев Алексей Александрович

Г. Чехов Московской области
Работа или профессия
Неизвестно
Профессия - библиотекарь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Алексей Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Профессия: библиотекарь
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