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Земляков Финоген Меркулаевич

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Место рождения

Усть-Каремша, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

01.02.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Каремша, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ащеулова (Землякова) Мария Афиногеновна

Мать ребёнка: Землякова (Рязанова) Екатерина Макаровна

Каремша, Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Землякова (Рязанова) Екатерина Макаровна

Рождение ребёнка
18.02.1916

Дочь: Землякова Нина Афиногеновна

Мать ребёнка: Землякова (Рязанова) Екатерина Макаровна

Каремша, Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
15.08.1922

Сын: Земляков Иван Афиногенович

Мать ребёнка: Землякова (Рязанова) Екатерина Макаровна

Каремша, Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния
Смерть
01.02.1964

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