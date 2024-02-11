Земляков Финоген Меркулаевич
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти01.02.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ащеулова (Землякова) Мария Афиногеновна
Мать ребёнка: Землякова (Рязанова) Екатерина Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1916
Дочь: Землякова Нина Афиногеновна
Мать ребёнка: Землякова (Рязанова) Екатерина Макаровна
Рождение ребёнка
15.08.1922
Сын: Земляков Иван Афиногенович
Мать ребёнка: Землякова (Рязанова) Екатерина Макаровна
Смерть
01.02.1964